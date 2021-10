Censimento arboreo ad Albenga, Ciangherotti (FI): “Mai realizzato. Verde pubblico dimenticato”

Albenga. “Secondo la legge italiana, i Comuni con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti devono provvedere al censimento arboreo. Ad oggi, tuttavia, il Comune di Albenga risulta inadempiente a questo importante obbligo normativo”. Ad affermarlo è il capogruppo di Forza Italia e assessore provinciale albenganese Eraldo Ciangherotti.

La legge, entrata in vigore il 16 febbraio 2013, persegue l’obiettivo di promuovere l’incremento degli spazi verdi urbani: “La città di Albenga – sottolinea Ciangherotti -, nonostante l’importante patrimonio arboreo presente sul territorio, continua ad essere sprovvista di un censimento. L’amministrazione comunale, in barba alle prescrizioni normative, non ne ha mai realizzato uno, senza dimenticare che, negli ultimi due anni e mezzo, la cura del verde pubblico ad Albenga è diventata imbarazzante per una città famosa a livello internazionale proprio per la floricoltura. Con un livello di degrado disastroso nella manutenzione delle aree verdi”.

“Il censimento degli alberi – conclude il consigliere comunale – non è solo un obbligo di legge, ma rappresenta anche un modo concreto per l’amministrazione di dimostrare impegno e interesse nei confronti delle tematiche ambientali, oggi importanti più che mai. Purtroppo l’assenza di provvedimenti in questo senso denota una scarsa sensibilità da parte dell’amministrazione nei confronti del verde pubblico e della sua gestione”.