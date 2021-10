Cengio in lutto per la scomparsa di Eugenio Goso “Titolare Eurofiber”

Cengio. La comunità di Cengio, in lutto, piange la scomparsa di Eugenio Goso, fondatore e titolare di “Eurofiber”.

Aveva 72 anni e si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, lasciando la moglie Mariangela, le figlie Denise, Francesca e Giorgia e i nipotini Alessandro, Aurora, Chloe, Nicole e Sebastiano, e la sorella Tiziana.

Chi ben lo conosceva lo descrive come “un uomo onesto, con la passione per i motori, per la pallapugno e profondamente innamorato del proprio territorio”.

La salma, proveniente da Pietra Ligure, arriverà nella chiesa parrocchiale di San Nicolao, a Rocchetta di Cengio (dove domani sera, mercoledì 20 ottobre, sarà recitato il rosario, alle 20,30), nella tarda mattinata di giovedì 21 ottobre, per dar modo ad amici e parenti di potergli porgere un ultimo saluto.

Nella stessa chiesa, si svolgeranno i funerali fissati per giovedì 21 ottobre, alle 14,30. Al termine delle esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero di Rocchetta di Cengio.