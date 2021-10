Celle Ligure. È stata una passante a vedere la scena e dare l’allarme. Intorno alle 11 uno degli storici pini marittimi, che da sempre abbelliscono la passeggiata a mare, si è abbattuto a terra. Per fortuna, in quel momento, lungo il tratto non transitava nessuno.

Immediato l’intervento di sindaco, vicesindaco, amministratori e polizia locale. A lavoro anche i giardinieri del Comune che hanno immediatamente transennato la zona. A breve l’albero sarà rimosso.

Ora l’amministrazione avvierà un monitoraggio ancora più approfondito di tutte queste storiche piante. Già questa estate un pino, poco distante da questo, si era inclinato e subito era stato messo in sicurezza, alleggerito ed è tuttora sotto sorveglianza.

“Senza alcuna avvisaglia, nonostante avessimo controllato, il pino si è abbattuto sulla passeggiata. Fortunatamente senza causare danni o feriti – dice il sindaco Caterina Mordeglia – continueremo a monitorare queste storiche piante messe a dimora negli anni sessanta quando fu costruita la passeggiata a mare”.