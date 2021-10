Celle, l’oratorio di San Michele Arcangelo in festa per l’inizio dell’anno di catechismo

Celle Ligure. Sarà un pomeriggio di festa sul piazzale dell’Oratorio per inaugurare al meglio l’inizio dell’anno di catechesi del progetto Emmaus e degli Scout.

Dopo le cresime, che si celebreranno in parrocchia alle 16, inizierà la “castagnata” organizzata dalla confraternita come momento di incontro con i cellesi, di condivisione e di augurio agli animatori del progetto Emmaus e degli scout che avranno il compito di educare i bambini nel percorso di catechismo alle porte, pronto a partire proprio domenica prossima, il 24 ottobre.

Prima le cresime in parrocchia poi, alle 17 la festa sul piazzale dell’oratorio.

Un’iniziativa della Confraternita sempre accanto a Celle e ai suoi ragazzi: “Abbiamo pensato a un modo per fare sentire l’Oratorio vicino ai giovani – ci spiega il priore Andrea Freccero – Terminata la funzione delle cresime in parrocchia, ci sposteremo sul piazzale dell’oratorio e qui ci sarà un momento di festa per l’inizio del percorso di catechesi del progetto Emmaus e degli scout con gli animatori dei gruppi che saranno presentati proprio durante la messa”.