Carcarese, Marco Zizzini a segno e biancorossi in testa: “Vittoria sofferta, legittimata nella ripresa”

Terza vittoria in altrettanti match per la Carcarese. Oggi, la vittoria è arrivata in terra imperiese contro la Carlin’s Boys. Zizzini e Moresco hanno firmato il successo biancorosso. La squadra di mister Loris Chiarlone guida il girone “A” insieme ad Aurora e Pontelungo.

Primo tempo di sofferenza per i valligiani: ” Il primo tempo è stato molto difficile – commenta – c’era molto vento e abbiamo fatto fatica a far girare la palla. Nel secondo tempo abbiamo legittimato la vittoria. Sul goal, volevo mettere una palla verso la porta. Il goal è mio“. Il riferimento è alla goliardica disputa per la paternità del goal con Brovida, di cui ci potrebbe essere stato un tocco.

“Vedo una squadra ottima, ma dobbiamo migliorare dal punto di vista del gioco. Per noi diventa difficile quando andiamo dietro agli avversari che cercano di fare un po’ di confusione. Perdiamo le nostre qualità così”, conclude.