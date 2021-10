Carcare in lutto per la scomparsa di Giovanna Zunino, storica commerciante ancora in attività 

Carcare. Cordoglio nella comunità carcarese per la morte di una commerciante storica, per anni titolare del negozio di articoli per la casa di via Castellani.

Giovanna Zunino, 82 anni, riservata e laboriosa, era molto nota in paese proprio per la sua “bottega”, ereditata dalla suocera e ancora in attività, dove lei e il marito Renzo Rodino, da sempre socio e per anni nel direttivo della Società Operaia di mutuo soccorso di Carcare, accoglievano la clientela affezionata, da decenni abituata a trovare competenza e un servizio impareggiabili. Chi si rivolgeva a loro, infatti, trovava sempre l’occorrente e rimaneva soddisfatto.

Nel 2018 l’amministrazione comunale le aveva consegnato un attestato di stima per la sua professionalità, nell’ambito di una cerimonia dedicata a commercianti e artigiani in attività da oltre cinquant’anni.

Domani mattina, nella chiesa di San Giovanni Battista, alle ore 10, si celebrerà il funerale della donna che, oltre al marito, lascia due figli e la sorella.