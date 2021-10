Si è conclusa con un filotto di otto medaglie d’oro la stagione agonistica di Michelangelo Malinconico, il tredicenne canottiere portacolori della Lega Navale savonese.

Alla regata Regionale promozionale di Genova Prà del 17 ottobre, Michelangelo ha confermato le attese vincendo con una netta superiorità la sua gara nel singolo Allievi C sulla distanza dei 1.500 metri. Partito in testa, già dalle prime remate Michelangelo è andato via via a incrementare il vantaggio sui due avversari del Rowing Club Genovese infliggendo al traguardo un distacco di quasi duecento metri.

Oltre a salire sul gradino più alto del podio in tutte le gare in singolo di questa annata, Michelangelo ha conquistato anche un argento nel doppio misto con un atleta della Canottieri Sampierdarenesi, allestito con l’obbiettivo di formare un forte equipaggio misto da schierare anche nella rappresentativa della Liguria ai campionati italiani del prossimo anno.

Da segnalare, inoltre, che all’ultima regata stagionale era iscritta anche la dodicenne Paola Malinconico, che non ha potuto gareggiare a causa del ritiro della sua avversaria per indisposizione. Peccato perché anche lei poteva conquistare un’altra medaglia d’oro con cui rimpinguare il suo invidiabile bottino di questa annata, con cinque successi ed un piazzamento.

Ci sono quindi tutte le premesse per una stagione 2022 altrettanto ricca di soddisfazioni per la Lega Navale di Savona che, con una squadra quantitativamente poco numerosa ma qualitativamente eccellente, continua da anni a riuscire a formare piccoli talenti.