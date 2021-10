Camionista bocciato all’esame della patente: “Non conosco bene l’italiano scritto, ora dovrò tornare in Romania”

Savona. Mi chiamo Florian e vi voglio raccontare la mia triste storia. Sono di nazionalità rumena, abito a Savona e fino a poco tempo fa ho lavorato come autista a Vado Ligure per una ditta di trasporti. L’anno scorso sono stato sfortunato e ho fatto un incidente con il camion “grazie” ai famosi cantieri che ci sono in Liguria. A distanza di 6 mesi mi hanno sospeso la patente per 4 mesi e sono riuscito a vincere il ricorso dopo 2 mesi e 1 settimana per potere tornare a lavorare.

Dopo 4 mesi, mi è arrivata una raccomandata per la revisione della patente. Ho preso la patente nel mio paese e per me fare l’esame in Italia è stato difficilissimo perché non capisco molto bene l’italiano scritto. Mi hanno bocciato e subito dopo mi hanno revocato la patente.

Io, come tutti noi, ho una famiglia e per me la patente era praticamente il mio lavoro che alla fine ho perso. Adesso mi ritrovo senza lavoro e costretto a tornare a casa in Romania a causa al sistema Italiano che invece di aiutarti ad avere e mantenere il lavoro, ti toglie i requisiti che ti aiutano ad averlo.

Quello che è successo a me può succedere a tutti gli autisti che lavorano in Italia ed è molto triste perché tutto quello che vedete nei negozi e nei supermercati è trasportato al 100% su gomma.

Dobbiamo essere tutelati diversamente da tutto il sistema. Spero tanto che tutte queste parole arrivino a chi di competenza e li facciamo riflettere.