Calizzano, dedicata alla maestra Daniela Corsini la nuova palestra delle scuole

Calizzano. È stata inaugurata questa mattina, a Calizzano, la palestra della scuola che ora porta il nome della maestra Daniela Corsini.

Con una cerimonia commossa i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico sono stati illustrati a docenti e alunni. Ma non solo. Come annunciato dal sindaco Pierangelo Olivieri, la struttura è stata dedicata all’insegnante prematuramente scomparsa all’età di soli 38 anni nell’agosto del 2020, alla presenza del marito Matteo Bruzzone e della piccola figlioletta.

Daniela era una maestra molto apprezzata e stimata, per questo motivo la comunità ha espresso la richiesta all’amministrazione comunale di ricordarla con una dedica permanente e simbolica nell’ambito scolastico calizzanese.