Calice, il sindaco Comi conferma la giunta uscente: Pampararo vice sindaco, Brambilla assessore

Calice Ligure. Il rieletto sindaco di Calice Ligure, Alessandro Comi, ha deciso di riconfermare anche per il suo secondo mandato la composizione della giunta comunale uscente e di riassegnare la carica di vice sindaco ed assessore a Riccardo Pampararo e quella di assessore ad Enrica Brambilla.

“La decisione in merito alla composizione della giunta comunale è arrivata dopo un’analisi del risultato elettorale che ha visto coinvolti tutti i consiglieri eletti – spiega il primo cittadino – Le considerazioni espresse da ciascuno dei presenti hanno tenuto conto di diversi aspetti legati allo specifico risultato elettorale ma anche alla necessaria operatività della giunta stessa”.

“La lista Condividere Calice ha ottenuto 150 voti in più rispetto alla precedente tornata elettorale mentre sono state espresse circa 100 preferenze in meno sempre rispetto a cinque anni prima, la presenza di una lista unica e la conseguente nomina di tutti i candidati a consigliere ha sicuramente messo in secondo piano per molti elettori la necessità di esprimere una preferenza. La necessità che i membri della stessa giunta garantiscano una presenza costante e più frequente rispetto ad altri consiglieri e l’evidente richiesta di continuità espressa dal voto sono inoltre stati fattori determinanti nella decisione”.

“Il riconoscimento del lavoro svolto da tale organo in questi anni è stata infine l’ultima considerazione espressa dai consiglieri tutti”, conclude Comi.