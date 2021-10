Calciomercato, nel savonese proseguono i movimenti nel segno di Vadese, Dego e Rocchettese

Savona e provincia. Un mercato che non vuole assolutamente smettere di recitare il suo ruolo da protagonista. È facilmente riassumibile in questa maniera l’ondata di notizie arrivata nelle ultime settimane, un colpo di coda probabilmente favorito dalla rivoluzione promossa dal Savona successivamente alle deludenti prestazioni delle prime uscite stagionali.

È così che in Seconda Categoria ad operare alcuni colpi ci hanno pensato Rocchettese e Dego, società le quali hanno comunicato tre nuovi innesti. Ad arricchire la rosa rossoblù saranno Moutar Cisse, (interprete classe 1998 che già da anni si stava allenando con la squadra guidata da mister Croci), Gabriele D’Alessandro (classe ‘95 che andrà a rinforzare il reparto offensivo) e Nicholas Thevenèt (centrocampista classe ‘89 di nazionalità francese).

In casa biancoblù ecco invece Matteo Usai (difensore classe 1989), Endurance Nosakhare (centrocampista classe ‘98) e Alessandro Piccardi (portiere classe 2002), giocatori acquistati dal Dego per rinforzarsi ulteriormente in vista dell’inizio del campionato.

Oltre alla Seconda Categoria, non mancano svariate novità nemmeno in Prima. Qui a dar vita ad alcuni movimenti spiccano Speranza e Vadese, società già protagoniste di ottimi inizi stagionali, ma nonostante ciò desiderose di rafforzarsi ulteriormente. In casa rossoverde sono dunque arrivati i tesseramenti di Paolo Venturino (centrocampista in prestito dalla Cairese), Stefano Zoppi (interprete di ruolo centrocampista, in prestito dalla Veloce) e Medoune Niang, centrocampista classe 1991.

Sarà invece Simone D’Anna il nuovo giocatore a disposizione di mister Saltarelli, difensore classe 1988 con trascorsi al Bragno, all’Altarese e al Celle. “L’innesto di Simone è il segnale che il nostro mercato non è ancora finito – ha dichiarato il tecnico azzurrogranata – Nonostante una rosa ben strutturata continuiamo a guardarci intorno per altri eventuali inserimenti.”

Infine non potrebbero mancare gli annunci riscontrati in Promozione e in Eccellenza, categorie dove Celle Riviera e Pietra Ligure hanno ufficializzato un colpo a testa. Dal Savona è infatti approdato alla corte di mister Ghione il difensore classe 1987 Andrea Cosentino, questo mentre in casa biancoceleste sarà Giacomo Puddu il centrocampista incaricato di rinforzare ulteriormente il già ottimo reparto a disposizione di Mario Pisano.

Nonostante l’inizio dei campionati è quindi sempre tempo di calciomercato, ciò con la provincia di Savona come assoluta protagonista.