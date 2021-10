Domenica al debutto in seconda categoria del girone B ci sarà anche l’ASD YEPP Albenga, una piccola grande realtà che ha concretizzato il suo operato e vede la squadra spiccare il volo.

“Queste ultime settimane ci sono servite per preparare i nostri ragazzi al meglio – esordisce così il presidente Dilda Stefano – siamo orgogliosi di quello che abbiamo creato e di quello che può nascere, stiamo limando le ultime difficoltà, per farci trovare più che preparati per affrontare questa sfida; la prima di campionato si prospetta già una delle partite più difficili, contro quella che è una delle squadre favorite, ma siamo preparati al meglio per fare anche noi un buon campionato. Confido nel gruppo e nel grande lavoro svolto da tutti i dirigenti, nonostante di molti sia la prima esperienza e la giovane età, ci tengo a ringraziarli tutti personalmente, quote rosa incluse! Voglio ringraziare anche il mister Vio Ferruccio per la sua disponibilità, lo yepp Albenga in primis e tutte le associazioni che ci hanno aiutato per realizzare il progetto. Noi siamo pronti!!