Il campionato Juniores è solito sfornare giovani promesse, pronte ad interfacciarsi al mondo delle Prime Squadre di qualsivoglia categoria.

Quando a volte si leggono le formazioni domenicali e si guarda l’età, poi ci si va a informare e molto spesso essi provengono proprio dall’under della società.

A Finale c’è una guida tecnica molto particolare, di due amici ed ex compagni di squadra, proprio in giallorossoblu: Vincenzo Sgambato e Luca Spadoni.

Oggi i loro ragazzi hanno vinto una partita molto importante contro il Ventimiglia, grazie alla decisiva doppietta di Andrea Stagnaro: una rete in apertura, una rete in chiusura.

Come direbbero gli allegriani, una vittoria di “corto muso”.

Sgambato e Spadoni, due terzini dello storico Finale di mister Buttu che ora. come quest’ultimo, si trovano vestiti in tuta dentro un’area tecnica.

A fine gara, l’intervista doppia ha visto iniziare il “capo allenatore” Sgambato, che ha espresso tutta la sua felicità: “Questa vittoria è una promessa che ci eravamo fatti in settimana con i ragazzi. Era giusto che anche loro si sbloccassero e dessero un po’ di brio al percorso iniziato da me e mister Spadoni quest’anno: noi cerchiamo di dare qualche input, però oggi è venuto fuori il valore della squadra, l’atteggiamento del collettivo, fondamentale per affrontare questo tipo di categoria”.

Per Spadoni tornare a Finale è stato speciale: “Vincenzo ci aveva già provato l’anno scorso, ma purtroppo non si erano verificate le situazioni. Quest’anno avevo voglia di mettermi in gioco coi più grandi, avendo fatto la scuola calcio per tre anni, quindi sono stato contento di accettare e tornare a Finale, una piazza speciale per me e dove si punta molto sui giovani. Con Sgambato responsabile del settore giovanile è stata data una svolta importante, soprattutto con i ragazzi che alleniamo che, grazie al suo lavoro, cresceranno ancora di più; giocare sotto leva non è semplice, ma ce la stiamo mettendo tutta per lasciare un qualcosa a livello di gioco, senza però tralasciare l’importanza del risultato”.

Come un giocatore, anche un allenatore vive di cadute e di rialzi: “Come dico sempre: l’esperienza la si fa lavorando. Noi abbiamo l’età dalla nostra parte che ci permette di lavorare con serenità e di fare tutte le esperienze di questo sport: senza tutto questo non potrai mai renderti conto di dove sei e di dove puoi arrivare”.

La fiducia l’uno dell’altro in un duo è fondamentale, per non parlare della stima reciproca: “Di Vince penso la stessa cosa di quando era mio compagno: una persona con dei valori importanti, umile, con un carattere forte. Non è facile lavorarci insieme e andargli dietro perché è uno che pretende tanto da tutti, dai collaboratori ai calciatori. Tuttavia, è un allenatore che ti sa convincere e tira fuori tutto quello che hai. Noi ora stiamo cercando di completare insieme il grande lavoro che ha fatto l’anno scorso con questi ragazzi e, senza mai montarci la testa, penso che verrà tutto fuori man mano che andrà avanti il campionato”.