Settimana scorsa a Borgio è andata in scena la prima entrata in campo per i rossoblù.

Un ritorno in campo dopo più di un anno per gli atleti della seconda categoria, privati della loro passione per causa di forza maggiore.

Vincere 3-0 contro il giovane Cisano è sicuramente un buon segnale di partenza, però la stagione dei ragazzi di mister Cordiale si giocherà nel lungo periodo, come quella di ogni squadra che ha l’intento di fare bene.

E qui a gara finita hanno parlato Davide Pascarella e Adriano Patitucci, in qualità di capitano e vice capitano, in un’inaspettata intervista doppia.