Calcio, il maltempo colpisce duramente gli impianti di Dego, Bragno e Mallare

Le forti piogge della giornata di ieri hanno provocato gravi danni al nostro territorio, senza risparmiare gli impianti sportivi.

In Val Bormida, il “Paolo Ponzo” di Bragno è stato letteralmente sommerso dall’acqua (nel video in alto). “Fortunatamente – commenta il dirigente Andrea Ferrari – non ci sono grossi danni, le recinzioni hanno retto. Logicamente, il fondo del campo è pieno di detriti e per un po’ non potremo utilizzarlo. Negli spogliatoi, nel magazzino e nell’ufficio della segreteria è entrata l’acqua e dovranno esser ripuliti dal fango. In questo periodo verremo ospitati per gli allenamenti dalla Cairese. Ci tengo a ringraziare il direttore generale Laoretti per l’ospitalità”.

Danni anche all’impianto “Agosto” di Mallare. “La situazione non è delle migliori – commenta Andrea Alloisio – sono interessati la zona spalti e il bar. Non dovrebbe trattarsi nulla di irreparabile. Insieme ai giocatori e alla dirigenza faremo dei lavori. Invitiamo i volontari del posto a darci una mano. L’obiettivo è avere una situazione accettabile per la prima di campionato (fra due domenica ndr)”.

Situazione analoga al “Perotti”, il campo del Dego. Si tratta dell’ennesimo duro colpo per il club biancoblù, visto che era già successo nel 2016 e nel 2019.

In queste ore è arrivata anche la solidarietà della Carcarese attraverso una nota social: “Ci avete ospitato in questo periodo in cui il Corrent non è agibile, siete sempre stati disponibili, ma il maltempo con voi, ancora una volta, non è stato clemente. Vi siamo vicini e vi esprimiamo la nostra massima solidarietà, nella speranza che presto i vostri fortini possano ritornare come prima…ve lo meritate!”.