Si erano incontrate una volta prima dello stop, quattro volte nel mini campionato alla ripresa e quest’anno, grazie alla Coppa Italia, hanno avuto modo di giocare contro altre due partite.

Insomma, tra Cairese e Finale la sfida è ricorrente e continuativa. Da una parte per le storie di ambe due le compagini, dall’altra arricchita dai protagonisti in campo: rose giovani, talentuose e con voglia di stupire.

La Cairese dell’allievo Diego Alessi, il Finale del maestro Pietro Buttu. Il gol del primo ai playoff dell’anno scorso ha interrotto la meravigliosa favola che stavano scrivendo i ragazzi del secondo, regalando comunque una delle sfide più belle della scorsa stagione. Per non parlare dell’eliminazione in Coppa Italia: un cocente 4-0 all’andata aveva già spinto i finalesi a rifarsi la partita dopo, vincendo 4-2 e convincendo prima di tutto se stessi.

E ora? Cosa possiamo aspettarci?

Entrambi i tecnici possono ritenersi soddisfatti di ciò che hanno raccolto ma vorranno provare, in occasione della sfida di domenica, a farsi uno sgambetto per dare un importante segnale di presenza: Cairese a pari merito con il Taggia a 15 punti, Finale al quarto posto con il bottino che dice “11”.

Tre punti pesanti, ovviamente, che saranno decisi probabilmente dalle giocate dei singoli e, quando si parla di queste due piazze, l’esperienza diventa un fattore complementare alla giovinezza.

Si pensi al duello offensivo che metterò di fronte due giovani tra i più sorprendenti della categoria: Mattia Poggi, con già sei reti all’attivo, e Alessandro Debenedetti, che segue ad un solo gol di differenza. Il minimo comune denominatore sarà la voglia di emergere e partite di questo spessore, visto anche il momento, possono diventare un bel trampolino di lancio.

Belle sono le premesse, tanta è l’attesa. Domenica si avvicina, e il “Brin” farà da teatro per il calcio locale.

Cairese-Finale, molto più di novanta minuti di pallone.