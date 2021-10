“Reazione alla palla persa: principi ed applicazione”.

Sarà questo il titolo del secondo appuntamento del Laboratorio Tecnico organizzato dalla Asd Cairese e rivolto a tutti gli allenatori interessati.

Il relatore della conferenza che si terrà il prossimo lunedì 18 ottobre a Cairo Montenotte sarà mister Mario Beretta.

Un curriculum invidiabile visto che Beretta ha allenato in Serie A squadre di grande tradizione come Parma, Siena, Lecce, Torino e Brescia.

I contenuti della lezione che verrà impartita dal tecnico con esperienza nelle giovanili del Milan saranno anticipati in occasione dell’apertura della seconda puntata stagionale di T li soi cos’à ra fò ra Cairèis?, che andrà in onda lunedì 4 ottobre alle ore 19,30 in diretta sulla pagina Facebook della Asd Cairese.

A seguire, il punto sull’andamento della prima squadra insieme al direttore sportivo Matteo Giribone e sulla società nel suo complesso con il direttore generale Franz Laoretti.