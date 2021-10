Calcio, al Riva è sfida da alta classifica tra Albenga e Finale. La webcronaca dell’incontro

ALBENGA 1 ( 27′ Sancinito) – FINALE 0

Buon pomeriggio dallo stadio “Annibale Riva” di Albenga.

Uno splendido cielo azzurro fa da palcoscenico ad una sfida di prestigio di questo campionato di Eccellenza Ligure: Albenga-Finale.

Solo due punti a separare le due compagini, tante ambizioni e voglia di dimostrare di potersi giocare le proprie carte per dimostrare le proprie carte.

Ecco le formazioni ufficiali:

ALBENGA: Vernice, Sancinito, Rudi, Dagnino, Carballo, Saiu, Di Bella, Natella, Rossi, Graziani G, Virga.

A disposizione di mister Lupo ci sono Scalvini, Barisione, Patrucco, Lupo, Gibilaro, Belvedere, Mariani, Arcidiacono, Graziani T.

FINALE: Porta, Calligaris, Fazio, Galli, Scarrone, De Benedetti, Faedo, Odasso, Debenedetti, Fabbri, Garibbo

A disposizione di mister Buttu ci sono Stavros, Finocchio, Buttu G, Andreetto, Pare, Murizzi, Molina, Vierci, Rocca

Dirige l’incontro il signor Noce della sezione di Genova, coadiuvato da Troina e Trusendi della medesima sezione.

Primo tempo

1′ L’attesa è finita, si comincia!

5′ Inizio partita di studio per le due squadre, tanta attesa e rispetto

10′ Occasione per i padroni di casa: Sancinito batte un bel calcio d’angolo e pesca Rossi tutto solo in area. Pallone di poco a lato

11′ Risponde subito il Finale. Sempre su un calcio da fermo, Garibbo mette in mezzo verso la porta dove De Benedetti riesce a farsi trovare pronto ma impatta male il pallone

17′ Finale pericoloso davanti! Debenedetti si avventa verso il fondo e mette in mezzo un gran pallone verso Faedo che, spostandosela sul destro, ha preferito servire Garibbo anziché cercare la conclusione a rete: nulla di fatto per il mancato impatto dell’ex centrocampista della Golfo Dianese

26′ Calcio di punizione importante per l’Albenga al limite dell’area, ammonito Scarrone e sul pallone è già pronto Sancinito

27′ HA SEGNATO L’ALBENGA! UNA COMETA DI SANCINITO! Grandissimo tiro del capitano ingauno, che realizza la rete del vantaggio a modo suo

32′ Ammonito anche Faedo per un fallo sulla fascia destra che scaturisce una punizione

34′ Prima sostituzione dell’incontro: ad effettuarla è Lupo che fa entrare Thomas Graziani per Carballo con qualche acciacco

38′ CLAMOROSA OCCASIONE PER IL FINALE! Debenedetti fa da sponda di testa per la corsa di Fabbri che si dirige verso la porta a tu per tu con Vernice: pallonetto finito alto e azione sprecata dagli ospiti

42′ Il Finale si sta riversando molto bene in avanti: stavolta è Galli a provare a impensierire Vernice dal limite, pallone alto

46′ E dopo un minuto di recupero Noce manda le squadre negli spogliatoi. L’Albenga è in avanti grazie al capolavoro su punizione di Davide Sancinito

Secondo tempo

1′ Inizia la ripresa con alcune modifiche effettuate da mister Buttu dagli spogliatoi: entrano Pare, Andreetto e Molina per Scarrone, Galli e Calligaris

3′ Ammonito Fazio per una tirata di maglia

4′ Attacca il Finale con intensità e convinzione: la partita è ancora aperta

6′ Ammonito Rossi per un fallo a centrocampo, ne approfitta Buttu per un ulteriore cambio: dentro Rocca per Fabbri

8′ Occasione per il Finale con Molina molto bravo a sfruttare una disattenzione ingauna che ha liberato un corridoio centrale: deviazione e calcio d’angolo

10′ L’Albenga opera una sostituzione: entra Lupo per Di Bella

11′ FAEDO SFIORA IL PARI! Servito dalla sponda di Rocca, il numero 7 si trova al limite dell’area tutto solo e calcia verso la porta: fuori di nulla

12′ Tra i bianconeri entra Barisone per Rossi

15′ Ammonito Pare al suo primo fallo a centrocampo

16′ L’Albenga sostituisce Natella per inserire Gibilaro

19′ Sancinito prova il bis su punizione, stavolta da posizione più distante: Porta si tuffa e blocca in presa

22′ Finale decisamente più dell’Albenga dal rientro dagli spogliatoi: continuano gli attacchi alla ricerca del pari

28′ Proteste in casa Finale per un calcio di rigore negato su Odasso dal signor Noce, addirittura ammonito per simulazione scatenando l’ira della panchina e del numero otto giallorossoblu

30′ Scocca la mezz’ora del secondo tempo è la situazione rimane la stessa: il Finale vuole il pari e spinge forte

33′ Ultimo cambio per il Finale: entra Buttu per Fazio

35′ Calcia Molina di prima impressione dal limite dell’area, con Vernice che accompagna il pallone fuori con lo sguardo

41′ Rosso diretto per mister Lupo, forse per qualche parola di troppo

43′ Stavolta il rosso è arrivato in campo per un doppio giallo in casa Finale: è Pare ad abbandonare il terreno di gioco

45′ Saranno 4 minuti di recupero

46′ Ammonito Debenedetti tra le file del Finale

47′ Per l’Albenga esce Saiu per il 2004 Mariani

49′ Ultimi assalti giallorossiblu per il pari, dopo una buona prova di spirito e intensità

FINISCE QUI Gli uomini di Buttu disputano una buona prova ma non basta: la rete di Sancinito su punizione decide l’incontro.