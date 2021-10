Cairo, nove migranti trovati a bordo di un camion

Cairo Montenotte. Trovati questa mattina a bordo di un camion nove migranti, durante un controllo dei carabinieri della compagnia di Cairo Montenotte.

Intorno alle 8.30 di oggi un autotrasportatore ungherese proveniente dall’autoporto di Savona, dove aveva trascorso la notte, si è fermato in via Vittorio Veneto e ha informato i militari che nel vano di carico del suo mezzo c’erano alcune persone che bussavano sulla cabina di guida.

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Cairo che, con il supporto di equipaggi dell’aliquota radiomobile e della stazione di Carcare, hanno individuato nove cittadini non comunitari, privi di documenti e senza fissa dimora in Italia.

Dopo i dovuti accertamenti, si è constatato che si trattava di tre maggiorenni di origine pachistana e sei minorenni di origine afghana.

Gli stranieri, immediatamente soccorsi, sono stati accompagnati presso gli uffici della compagnia carabinieri di Cairo, dove hanno ricevuto ristoro (erano provati da un lungo digiuno). Al termine delle operazioni di fotosegnalamento ed identificazione tutti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per violazione sulla normativa in materia di immigrazione e, su disposizione dell’ufficio immigrazione della Questura di Savona, i tre maggiorenni sono stati colpiti da provvedimento di espulsione immediato; i sei minorenni sono stati affidati ai servizi sociali del Comune di Cairo Montenotte per il loro collocamento in comunità.

Non una novità per la Valbormida, un episodio simile si era verificato a luglio, quando 24 ragazzi, nascosti su due tir, erano stati individuati ad Altare e Cairo Montenotte.

È inoltre notizia di questa mattina di un folto gruppo di migranti avvistato sulla carreggiata della A10 tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova. I migranti, circa una trentina, stavano percorrendo a piedi il tratto e sono stati fermati e scortati dalla polizia stradale al casello di Arenzano.