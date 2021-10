Cairo, l’Avis di Rocchetta scopre il suo murales realizzato dai bambini della frazione

Cairo Montenotte. Creatività, memoria, riconoscenza e valenza sociale: sono questi gli ingredienti dell’iniziativa messa in campo dall’Avis comunale di Rocchetta di Cairo, che questa mattina ha “scoperto” il nuovo murales realizzato dall’artista Rossella Bisazza e da alcuni bambini della frazione.

Nella sede di via Chiappa, come spiega il presidente Michele Carlevarino, insieme al fondatore Roberto Castellano, “abbiamo deciso di coinvolgere i più piccoli, coloro che animano il paese con giochi e risate, come si faceva un tempo. Rocchetta ha una tradizione legata ai murales, e quindi abbiamo voluto lasciare ai giovanissimi la possibilità di dare sfogo alle loro idee, colorando, sotto la regia di una pittrice, un angolo del borgo antico”.

Ma non solo. A dieci anni dalla scomparsa dell’indimenticato medico cairese Gaetano Milintenda, che collaboró instancabilmente con l’Avis, il dipinto è dedicato proprio a lui, in segno di stima e affetto nei confronti della famiglia di una persona benvoluta per la sua professionalità.

L’Avis rocchettese è un’associazione da sempre molto attiva. Con i suoi attuali quaranta donatori è molto presente nella vita sociale della frazione, con iniziative anche di promozione e valorizzazione del territorio.