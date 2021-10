Cairo, in fiamme la caldaia dell’Itis: scuola chiusa e studenti in dad

Cairo Montenotte. Potrebbe rimanere chiuso per giorni l’Itis “G. Ferraris” di Cairo Montenotte a causa di un incendio che la scorsa notte ha distrutto la caldaia, ora inutilizzabile. Da domani gli studenti seguiranno le lezioni in didattica a distanza.

Per fortuna l’episodio non ha causato gravi danni all’istituto, a parte ovviamente all’impianto di riscaldamento, la cui attivazione era stata programmata proprio per questa mattina. Ma all’arrivo del personale scolastico la brutta sorpresa: la caldaia nel locale del seminterrato completamente inservibile e il muro e i vetri situati all’esterno di un’aula visibilmente anneriti.

Quest’oggi le lezioni si sono svolte regolarmente, ma secondo quanto riferito da una circolare della Provincia, la scuola dovrà rimanere chiusa fino al ripristino dell’impianto, un lavoro per cui si presuppone serviranno diversi giorni.