Cairo, all’istituto Patetta il premio “Together for Future” per il progetto #dipendosolodame

Cairo Montenotte. Ancora un riconoscimento per l’istituto d’istruzione superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte. La scuola cairese è infatti risultata tra i 4 istituti vincitori di “Together for Future”, il concorso destinato a tutte le classi del triennio della scuola secondaria di secondo grado d’Italia e basato sulla presentazione di un’azione concreta e innovativa da mettere in campo per un futuro sostenibile nell’ambito dei temi proposti da “Agenda 2030”, il programma d’azione dell’ONU per le persone, il pianeta e la prosperità globale.

Lorenzo Berretta, Juri Bianchi, Marco Ballocco e Lorenzo Minetto della classe V Elettrotecnica hanno conquistato il prestigioso riconoscimento presentando #dipendosolodame, un reportage fotografico realizzato per informare e dare spunti di riflessione su ciò a cui si va incontro quando si instaurano delle dipendenze, proporre scelte di salute responsabili e comprendere l’importanza del nostro benessere pisco-fisico.

La premiazione è avvenuta nell’ambito di “Sodalitas Call for Future”, l’evento digitale dedicato al movimento delle imprese impegnate in Italia a realizzare progetti per un futuro sostenibile, che ha ricevuto il patrocinio della Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lombardia, Assolombarda, Ferpi e Pubblicità Progresso.

In tale contesto, mercoledì 29 settembre sono state presentate le 150 azioni d’impresa che attuano concretamente l’Agenda ONU 2030 e che hanno risposto alla Call lanciata da Fondazione Sodalitas per far conoscere all’opinione pubblica, alle Istituzioni e soprattutto ai giovani il ruolo strategico delle imprese nello sviluppo sostenibile del Paese.

L’intervento degli studenti cairesi è stato centrato sul fatto che per dare forma ad un futuro migliore occorre prendere coscienza del fatto che ognuno di noi è responsabile non solo di sé ma del futuro di tutti ed è importante averne coscienza nelle piccole azioni di tutti i giorni: “Un messaggio importante – commenta Gaetano Aliberti, docente del corso di Elettrotecnica e coordinatore del progetto – che, anche grazie alla qualità della documentazione fotografica, è stato apprezzato dalla commissione giudicatrice”.

“Si tratta, insomma dell’ennesima vittoria degli studenti dell’istituto e in questo caso in un progetto culturale, il che conferma che la scuola di Cairo, oltre ad avere una qualità ormai riconosciuta a livello nazionale in campo tecnico e tecnologico (il Patetta è tra le scuole più premiate d’Italia in questo settore), è costantemente attenta alla realtà e al mondo che la circonda”.