Cairese, Matteo Giribone: “La squadra ha provato a giocare, pagando gli errori di gioventù”

Genova. Nella gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza la Cairese è stata sconfitta per 3 a 0 dalla Genova Calcio.

Il direttore sportivo Matteo Giribone commenta così la partita giocata dai gialloblù: “Non è una scusante, ma noi oggi abbiamo fatto giocare tanti ragazzini del 2004 perché in questo momento la situazione infortuni che abbiamo non ci permette di venire e mettere in campo la formazione ideale. Avevamo in panchina Prato e Boveri che sono indisponibili, così come Piana. Altri giocatori come Durante e Grandoni oggi hanno riposato”.

“La cosa positiva – prosegue – è stata che la squadra ha comunque provato a giocare; la Genova Calcio ha meritato sicuramente di vincere perché sono stati bravi, hanno sfruttato i nostri errori. Sono stati errori di gioventù perché in questa categoria, contro squadre forti come la Genova Calcio, certi errori non si devono commettere”.

Sull’1 a 0 Poggi ha colpito la traversa. “Abbiamo avuto la palla di Mattia, non siamo stati fortunati in quella circostanza – sottolinea il ds -. Quell’episodio forse poteva cambiare l’andamento dell’incontro, però nel complesso la Genova Calcio ha meritato. Noi siamo contenti di come si sono espressi i ragazzi, perché hanno provato a giocare. Sono stati fatti degli errori, più che altro individuali, ma sono cose dettate dalla giovane età: c’erano ragazzi che hanno esordito oggi“.

Testa quindi al campionato. “L’importante è che non si facesse male nessuno per essere pronti domenica alla partita importante con l’Ospedaletti. La Coppa Italia è sempre un allenamento in più e un allenamento importante, però nella situazione di infortuni che abbiamo in questo momento va bene così. La nota positivissima – conclude Giribone – è stato l’ingresso di Piacentini che in quei quindici minuti ha fatto vedere cose importanti”.