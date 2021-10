Cairese, il ds Giribone: “C’è qualità in campo, deve esserci anche nella terna”

La Cairese ha chiuso la partita con il Taggia con cinque ammoniti, un espulso e due dirigenti allontanati. Un bilancio che il ds Matteo Giribone reputa esagerato per una partita mai sopra le righe.

“Per prima cosa, faccio i complimenti al Taggia per la partita che ha giocato, senza retorica. Hanno fatto un’ottima partita, sono un’ottima squadra e hanno guadagnato i tre punti sul campo. Il problema però è che nelle partite di cartello è necessario avere terne all’altezza della situazione. Non so se questa è stata una giornata storta, ma erano in grossa difficoltà”, afferma circa l’operato della terna arbitrale composta da Guglielmo Noce (Genova), Giuseppe Nicolosi (Genova) e Andrea Poggi (Genova).

“Sembra, stando al referto, che sia stata una partita nella quale è successo di tutto – prosegue Giribone – e sembra che la Cairese abbia giocato a dare calci più che a calcio. In realtà è stato l’opposto. Cinque ammoniti nel primo tempo vanno a ricadere inevitabilmente sul secondo tempo. Bisogna fare attenzione, perché come c’è qualità in campo deve essercene anche nella direzione di gara”.

Le polemiche per gli arbitraggi ci sono sempre state, ma da questo inizio di stagione del calcio dilettantistico emerge da più fronti una certa insofferenza per il poco dialogo e la poca flessibilità dentro e fuori dal campo dei direttori di gara: si vedano lo sfogo di Biolzi del Ceriale, l’ammonizione di Battaglia, il caso Genova Calcio vs Ventimiglia. “Ci vuole più dialogo. Spesso non si può parlare con loro. Sono stato espulso perché non ho segnalato i quattro minuti di recupero visto che stavo usando la lavagnetta per preparare i cambi. Mi sembra ridicolo. Pastorino è stato ammonito al primo fallo dopo tre minuti. Mi spiace dirlo perché sembra che ci attacchiamo all’arbitro alla prima sconfitta”.