Cade in mare da una nave in rada al porto di Savona: trasportato in ipotermia al San Paolo

Savona. Finisce in mare dopo essere caduto da una nave da carico in rada nel porto di Savona. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, il membro dell’equipaggio, un uomo di nazionalità stranierà, è stato subito tratto in salvo ed ora è stato trasferito all’ospedale San Paolo di Savona.

La prima ad intervenire sul posto, intorno alle 21:30, è stata la Guardia Costiera che è stata allarmata dalla segnalazione del comando a bordo della nave e ha attivato le operazioni di soccorso. È stato chiesto anche l’ausilio dei vigili del fuoco, il timore, infatti, era che più persone fossero cadute in acqua. Sono quindi partite le ricerche con il gommone e la termo camera da parte del personale del distaccamento portuale e quello del soccorso acquatico.

Una volta recuperato e portato in salvo con la motovedetta il membro dell’equipaggio, lasciato alle cure dei militi della Croce Bianca di Savona che lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso, era infatti in grave stato di ipotermia, sono continuate le ricerche. Ma per fortuna si è trattato di un episodio isolato, a bordo della nave mancava all’appello solo il marittimo.

Sono in corso gli accertamenti da parte della Capitaneria di Porto che sta cercando di far luce sulle dinamiche dell’accaduto.