Cabaret Night al “Ceja Wine & Beer Festival” di Ceriale

Ceriale. Comincia a prendere forma il programma definitivo dell’atteso evento a Ceriale che animerà il weekend di Halloween, il “Ceja Wine & Beer Festival”: venerdì’ 29 ottobre, la prima sera della tre giorni di musica, arte, sport, divertimento e percorso enogastronomico sarà a suon di risate, una sfida all’ultima battuta… Ecco il Cabaret Night!

L’originale format ideato dalla Strobe s.r.l, organizzatrice della manifestazione cerialese, propone una simbolica sfida tra due grandi pesi massimi della comicità italiana: da una parte, a rappresentare la Liguria, abbiamo il mitico Alessandro Bianchi, “Cavallo Marcio” di razza e sensazionale caratterista di “Colorado”, dall’altra parte del “ring” il lombardo Giancarlo Kalabrugovic, direttamente da “Zelig”, con il suo mitico “Pino dei Palazzi”.

Sarà una serata senza esclusione di colpi in cui battute, sketch e personaggi si alterneranno con un unico scopo: far ridere il pubblico presente.

LIGURIA VS LOMBARDIA… Pasta al Pesto VS Risotto alla Milanese !!!

Non ci saranno limiti per questa sensazionale serata. A fare da arbitro tra i due grandissimi professionisti ci sarà il comico Federico Doc, che con i suoi monologhi tenterà di riportare la calma tra gli agguerritissimi sfidanti.

Un appuntamento che si preannuncia imperdibile, per grandi e piccini, in quanto mai, come in questi tempi, abbiamo davvero bisogno di ridere!

L’organizzazione ringrazia l’assessore comunale di Ceriale Eugenio Maineri, che ha fortemente creduto nell’evento, unico nel suo genere in Liguria: “Questo Festival di tre giorni è stato pensato per la destagionalizzazione del turismo cerialese, realizzando iniziative di forte richiamo sul nostro territorio” afferma l’assessore Maineri.

“Inoltre, sono estremamente soddisfatto della partecipazione di tantissime attività del territorio, che hanno chiesto di aderire all’evento”.

“I comici si stanno già scaldando, hanno già indossato i guantoni e aspettano solo il vostro tifo… La speciale serata, inoltre, si inserisce nel segno della tradizione cerialese che ha visto il cabaret sempre grande protagonista nella sua programmazione di manifestazioni e intrattenimento” conclude l’assessore Maineri.

Il “Ceja Wine&Beer Festival” si terrà dal 29 al 31 ottobre 2021: previsto un percorso enogastronomico con degustazione di vini, birre e prodotti tipici del territorio, in un contesto arricchito da spettacoli e concerti che il pubblico potrà godersi nella location di piazza Eroi della Resistenza.

E per sabato 30 ottobre, alle ore 21.00, è già iniziato il conto alla rovescia per l’unica data ligure di un gruppo storico e sempre apprezzato come i Nomadi, in tour per promuovere il loro nuovo album “Solo esseri umani”.