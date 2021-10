Borgio Verezzi presenta “Autunno in festa”: il ricavato per il restyling della chiesa parrocchiale

Borgio Verezzi. Orfana da due anni della tradizionale sagra estiva del Fugassin nell’area di via IV Novembre, la chiesa di San Pietro presenta “Autunno in festa”, un evento in programma il prossimo sabato 30 e domenica 31 ottobre.

Un ritorno delle manifestazioni atteso anche nella piccola località del ponente savonese: appuntamento alle opere parrocchiali per una due giorni all’insegna delle atmosfere autunnali e di specialità gastronomiche. Dalla farinata alla polenta alla piastra, stinco, crauti, patatine fritte e dolce con crema di castagna, solo per citarne alcune…

Previsto menù per adulti e per bambini, a scelta: inizio sabato 30 ottobre dalle ore 15.00, mentre domenica 31 ottobre dalle ore 12.00 fino alle ore 18.00.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e per accedere all’area riservata alla manifestazione sarà necessario il green pass.

L’iniziativa, organizzata dalle opere parrocchiali, è patrocinata dal Comune di Borgio Verezzi.

Il ricavato della due giorni sarà utilizzato per l’atteso restyling della chiesa del Redentore che attende da tempo il completamento definitivo dei lavori di ristrutturazione che erano già stati avviati.