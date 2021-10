Borgio Verezzi, ancora rifiuti abbandonati in via dei Pasti: “Degrado per un itinerario paesaggistico”

Borgio Verezzi. Torna la protesta dei residenti di via dei Pasti a Borgio Verezzi per i rifiuti abbandonati sulla strada, un itinerario turistico e paesaggistico. Non è la prima volta che gli abitanti della zona alzano la voce su episodi del genere, non solo per una questione ambientale e di degrado, ma anche per il valore attrattivo dell’area.

“Ancora una volta assistiamo a disservizi nella raccolta dei rifiuti…” affermano i cittadini della via.

“In passato si sono verificate criticità ogni volta che l’operatore ecologico di zona è in ferie o assente, con rifiuti che si accumulano sulla strada, nonostante a Borgio Verezzi esista una raccolta porta a porta, con l’utenza sempre attenta alle procedure sul nuovo sistema”.

“La problematica si è verificata sia la settimana scorsa quanto in questa e gli operatori non fanno più la raccolta: questi sono ancora i risultati (vedi foto)…”.

“E’ vero che non siamo più nella stagione estiva, tuttavia siamo in un sentiero panoramico e culturale molto frequentato per il quale è indispensabile cura e decoro” concludono gli abitanti che hanno nuovamente segnalato la questione all’amministrazione comunale.