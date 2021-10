Borgio 2021: ecco le preferenze, la probabile giunta e il nuovo Consiglio comunale

Borgio Verezzi. Il sindaco Renato Dacquino, nel day after per il voto delle elezioni comunali, è già al lavoro per il suo terzo incarico consecutivo da primo cittadino.

Oltre al già annunciato assessore esterno, Walter Locatelli, giunta comunale praticamente già pronta, considerando l’esito delle preferenze: Pier Luigi Ferro 135 e Maddalena Pizzonia 101; a seguire Anna Maria Porrini 60 e Sonia Garofalo 49.

“Incarichi e responsabilità chiare per ogni componente della lista – afferma Dacquino -. Ora faremo il punto della situazione post voto con tutto il gruppo, in seguito ci sarà la composizione ufficiale della giunta comunale”.

Nel merito del risultato elettorale: “Viviamo in una bella realtà, il percorso continua: certi delle buone cose realizzate ad oggi guardiamo al futuro con razionale ottimismo. Il risultato elettorale è stato in linea con le previsioni. Abbiamo vinto tutti, maggioranza e minoranza, ma soprattutto ha vinto il paese” conclude Dacquino.

Sul fronte della maggioranza entrano in Consiglio comunale: Veronica Aicardi, Mattia Rolando e Ahmad Berro.

Per quanto riguarda la minoranza: “Oggi naturalmente avrei voluto scrivere altro… Ma non importa è andata così e si accetta il risultato della competizione elettorale com’è giusto che sia e con il sorriso. Pino, Chiara ed il sottoscritto ci impegneremo a fare un’opposizione ferma e giusta, portando in Consiglio la voce dei nostri elettori” afferma il candidato sindaco sconfitto Gabriele Murrighile.

“Voglio ringraziare tutti coloro che hanno posto la loro fiducia in noi, grazie per non aver avuto paura del cambiamento. Oggi è un punto di partenza, come ho sempre detto il nostro gruppo prosegue il suo lavoro” conclude.

Assieme a lui, per la lista “Borgio Verezzi per tutti”, in Consiglio comunale ci saranno Pino Raimondo (51 preferenze) e Chiara Salvi (30 preferenze).