Borghetto Santo Spirito, ripartono le attività dell’Unitre: ecco tutti i corsi

Borghetto Santo Spirito. Dopo un anno di forzoso stop a causa della pandemia da covid-19, durante il quale si è lavorato per riorganizzarsi e prepararsi per la ripartenza, l’Unitre di Borghetto S. Spirito riapre, con tutte le misure straordinarie di sicurezza previste per portare a termine un nuovo anno accademico.

Tutte le attività si svolgeranno, infatti, nel rispetto della normativa anti covid 19 e secondo il protocollo di sicurezza stilato dall’Unitre comprensoriale Ingauna, di cui Borghetto è sede distaccata. Per partecipare occorrerà esibire Green pass in corso di validità.

Le attività saranno a numero chiuso, le aule e gli spazi verranno arieggiati costantemente e sanificati, verranno mantenute le distanze di sicurezza e forniti i vari presidi previsti occorrenti per frequentare l’Unitre in serenità.

Il programma prevede al momento corsi e laboratori, con la speranza di poter calendarizzare a breve anche conferenze ed incontri su tematiche varie.

I corsi/laboratori programmati sono: “Psicologia” – Docente Alfredo Sgarlato, “Disegno e pittura” – Docente Laura Massabova, “Ginnastica dolce” – Docente: Alessandra Angelucci, “Parliamo di di cucina” – Docenti: Marco Brignè, Cinzia Chiappori, Giuseppe De Fecondo e Marilena Marinelli, “Il dialetto Ligure” – Docente: Rina Delfino; “Letteratura femminile” – Docente: Graziella Frasca Gallo, “Lingua Inglese” (corso base e corso avanzato) – Docente: Rosanna Mapelli, “Lingua Tedesca” (corso base e corso avanzato) – Docente Enrico Azzali Zanola, “Yoga I e Yoga II”- Docenti: Jafari Shohreh e Vito Pace.

Lunedì 25 Ottobre, alle ore 15,30, nella sala conferenze di Palazzo E. Pietracaprina si svolgerà la presentazione dei corsi da parte dei Docenti, che illustreranno le attività ed i programmi.

E’ possibile associarsi all’Unitre ed iscriversi ai corsi ed alle attività programmate, presso la Biblioteca Civica di Palazzo E. Pietracaprina, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dal lunedì al giovedì dalle 15,00 alle 18.00.

“Ripartiamo con rinnovato spirito ed entusiasmo per un anno accademico che ci auguriamo ricco ed intenso. Un doveroso ringraziamento ai Docenti che tutti gli anni raccolgono il nostro invito a condividere con noi un percorso di crescita culturale e di convivialità” afferma l’assessore alla cultura Maricarla Calcaterra.