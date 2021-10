Borghetto, attivato il sistema di pompaggio delle acque piovane in via Montevideo

Borghetto Santo Spirito. Quasi ultimati i lavori di posizionamento del sistema di pompaggio delle acque piovane in via Montevideo a Borghetto Santo Spirito.

“Nonostante debbano essere ancora realizzate le ultime rifiniture si è deciso di mettere comunque in funzione il sistema viste le condizioni meteo dei prossimi giorni in cui si prevedono precipitazioni anche di media intensità”, ha spiegato il sindaco Giancarlo Canepa.

“Riteniamo – prosegue Canepa – che lo storico fenomeno degli allagamenti della via in caso di forti piogge sarà mitigato se non risolto con questa importante opera realizzata da un’azienda di Borghetto con la collaborazione di un fornitore di materiale idraulico residente in zona che ben conosceva la problematica e con il prezioso supporto degli operai comunali e la supervisione del responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici geometra Elena Burastero e del vice sindaco Luca Angelucci”.

“Un ottimo esempio di sinergia e collaborazione – conclude il primo cittadino – che ha permesso di realizzare l’opera in tempi brevi e con costi molto contenuti per l’Ente e di conseguenza per la collettività”.