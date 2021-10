Biker ferito a Pian delle Bosse: soccorso con l’elicottero

Pietra Ligure. Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria per un biker di 34 anni, residente in Trentino, caduto sul sentiero “Oltrefinale”, in località Pian delle Bosse.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi.

Sul posto anche i vigili del fuoco.

L’uomo presentava forti contusioni al bacino e altre ferite sul resto del corpo a seguito della caduta.

Raggiunto nonostante la zona impervia è stato stabilizzato dal personale sanitario, quindi, dopo le prime cure, l’elisoccorso Grifo lo ha poi trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.