Biker caduto nel finalese, richiesto l’intervento dell’elicottero

Finale Ligure. E’ stato lanciato pochi minuti dopo le 16 l’allarme per un biker caduto in un sentiero nella frazione Gorra di Finale Ligure.

Partita la chiamata, si è subito mobilitata la macchina dei soccorsi che ha raggiunto il ferito, un turista tedesco di 55 anni, con un’ambulanza della Croce Bianca di Finale e il personale del 118. Considerata la natura impervia del luogo è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’uomo, a seguito della caduta, ha riportato un trauma cranico e alcune ferite minori sul corpo: per questa ragione, dopo le prime cure sul posto è stato trasportato con l’elisoccorso Grifo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente il turista non è in pericolo di vita, per lui è stato disposto un codice giallo.