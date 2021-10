Biker caduto a Rialto, soccorso e trasferito in elicottero al Santa Corona

Rialto. Questa mattina il personale del soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della croce bianca di Calice, sono intervenuti per un biker infortunatosi nella zona del colle del Melogno.

Secondo quanto accertato, intorno alle 11 di oggi il ciclista è caduto rimediando un trauma toracico che gli ha reso complicata la respirazione.

Giunti sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno stabilizzato l’uomo e poi, dopo averlo sistemato in barella, lo hanno trasportato per un centinaio di metri fino al punto in cui era atterrato l’elicottero Grifo, che ha trasferito al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.