Biker cade in un sentiero e si ferisce a una gamba, intervenuto anche l’elisoccorso

Alassio. Questo pomeriggio una biker di 45 anni è caduta mentre stava percorrendo un sentiero nella zona del santuario della Madonna della Guardia ad Alassio.

Per soccorrere la donna, che si è procurata una sospetta frattura della caviglia sinistra, sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i vigili del fuoco e i militi della Croce Bianca di Alassio.

E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo per recuperare l’infortunata e portarla all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per lei è stato disposto un codice giallo, non è in pericolo di vita.