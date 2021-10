“Benessere psicologico e oltre”, prosegue il progetto di consulenza psicologica individuale presso la sede di Assoutenti

Liguria. Su iniziativa della Regione Liguria, dell’Istituto Ligure per il Consumo e dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria, sta procedendo a pieno ritmo il progetto “Benessere Psicologico e Oltre”.

Si è attivato un servizio gratuito di consulenza psicologica individuale e di gruppo presso gli sportelli delle Associazioni Liguri dei Consumatori: “Chi ha bisogno di un aiuto , di migliorare il suo benessere psicologico o vuole semplicemente conoscere il servizio proposto, può rivolgersi al numero di telefono 800 180 431 o al 349 658 48 67 di Assoutenti Savona, oppure inviare una mail a psicologi@consumatoriliguria.it”.

“Gli incontri avverranno nel massimo rispetto della riservatezza, nei locali di Assoutenti Savona in via Marexiano 29 a Borghetto Santo Spirito. previo appuntamento concordato telefonicamente o direttamente presso lo Sportello di Assoutenti”.

“In un periodo sicuramente difficile per tutti questo gesto di solidarietà e condivisione tende alla realizzazione del nostro motto ‘Accoglienza, ascolto, assistenza, autotutela’ che vorremmo semplicemente estendere in ogni direzione , per un benessere generalizzato in un mondo a misura di uomo”.