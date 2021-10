Basket, al PalaGarassini il Loano vince ancora contro il Follo

Seconda vittoria, in altrettante partite, per i ragazzi Loanesi che con un ottima prova di intensità battono Follo tra le mura amiche del PalaGarassini.

Inizio di partita confusionario per i ragazzi biancorossi che non finalizzano buone conclusioni e fanno fatica a prendere ritmo, ma già dalla metà del primo quarto alzano l’intensità difensiva e con parecchie palle recuperate, e di conseguenza altrettanti contropiedi, i loanesi recuperano il piccolo svantaggio di 7 lunghezze chiudendo così il primo quarto in vantaggio per 22-13.

Nella seconda frazione il Loano continua a mantenere intensità difensiva e a cercare di tenere il ritmo alto, così con un parziale di quarto di 29 a 7 scava un buon vantaggio chiudendo il primo tempo a 51 punti fatti e solo 20 subiti.

Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi del Basket Follo entrano aggressivi e complici varie disattenzioni i loanesi subiscono la loro intensità che non gli permette di giocare tranquilli in attacco, ma dopo il timeout chiamato da coach Taverna, i biancorossi ricominciano a far girare la palla e a difendere forte chiudendo così la terza frazione sul 66 a 33.

L’ultimo quarto i ragazzi loanesi con i cambi e le rotazioni continuano a tenere alta l’intensità e grazie ad un altro importante parziale di 32 a 5 chiudono la partita sul 98 a 38.

Il commento di coach Taverna: “Ottima intensità difensiva e buona circolazione di palla in attacco, ma bisogna continuare a lavorare in allenamento per migliorarci sempre”.

Prossimo appuntamento derby ponentino con la neo iscritta al campionato di Serie D reg. “New Basket ABC Ponente” ad Alassio il 6 Novembre alle ore 19.00.

Tabellini Basket Loano:

Fumagalli 10, Volpi 2, Giromini 6, Tassara 16, Bellando 6, Borgna 12, Giulini 22, Bussone 15, Martino 6, Moretti 3. All. Taverna A. Ass Volpi S. – Taverna D.