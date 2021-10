Ballottaggio Savona, lo spoglio in tempo reale: i primi risultati dai seggi. Affluenza definitiva 46,03%

Savona. Si sono chiuse alle 15 le operazioni di voto per il ballottaggio tra i due candidati sindaci di Savona Marco Russo (centrosinistra) e Angelo Schirru (centrodestra). Un secondo turno all’insegna dell’astensionismo: già ieri sera l’affluenza alle urne (già molto bassa al primo turno) era calata di un ulteriore 8%.

In questo articolo vi aggiorneremo in tempo reale con le prime anticipazioni in arrivo dai seggi, e vi racconteremo come i due schieramenti stanno vivendo la lunga attesa per scoprire chi sarà il prossimo primo cittadino di Savona.

Ore 15.15 – Siamo ancora in attesa dei dati sull’affluenza definitiva: sarà un termometro importante per capire quante probabilità esistono di ribaltare l’esito del primo turno. A quattro seggi dalla fine sembra attestarsi sul 42,59%. La primissima proiezione arriva dal seggio 41, dove al primo turno Russo aveva vinto di 8 voti su Schirru: questa volta il suo vantaggio è salito a 35 voti.

Ore 15.20 – L’affluenza definitiva è del 46,03%, contro il 52,43% del primo turno: un calo del 6,4%.

Ore 15.23 – Secondo le indiscrezioni al seggio 10 Russo vince con 127 voti, Schirru ne ha 96.

Ore 15.25 – Al seggio 14 Schirru ha 165 voti, Russo 206.