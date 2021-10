Ballottaggio Savona, il Psi a sostegno di Marco Russo: “Con lui contatto umano che i cittadini non sentivano da tempo”

Savona. Il Partito Socialista Italiano appoggerà Marco Russo al ballottaggio del 17 e 18 ottobre prossimi.

“La scelta della federazione del Partito Socialista di Savona di appoggiare dall’inizio il candidato Marco Russo è stata voluta dai socialisti savonesi per condividere il metodo di un candidato non nato dall’alto, ma dal basso dal colloquio con i cittadini e con le forze di progresso diverse, generose, e talvolta distanti tra loro, ma tutte caratterizzate da un mix di pragmatismo e di valori morali che sono il collegamento necessario per condividere insieme la rinascita della città, abbandonando vecchi schemi e rivalità che oggi sono la vera novità del progetto Marco Russo sindaco”.

“Quindi è stata una campagna elettorale lunga e costruita giorno per giorno nei quartieri, ma soprattutto con quel contatto umano che i cittadini di Savona non sentivano da tempo, ed è questo il motivo per cui noi chiediamo insieme e per Marco Russo un grande sforzo per unire ancora di più le forze della città e della coalizione per dimostrare che quando si è uniti i cittadini sentono una grande responsabilità che culmina nell’espressione del voto, e racchiude un grande senso di responsabilità”.

“È una sfida impegnativa per una citta come Savona, ma noi del Psi siamo e saremo in prima fila per la vittoria di Marco Russo”, concludono dal partito.