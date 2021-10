Ballottaggio Savona, al via le operazioni di voto per il secondo turno

Savona. Hanno preso ufficialmente il via alle 7 di questa mattina le operazioni di voto per il ballottaggio delle elezioni comunali. di Savona.

I residenti della città della Torretta potranno recarsi ai seggi fino alle 23 di oggi, domenica 17 ottobre, e poi lunedì 18 ottobre dalle 7 alle 15 per eleggere il loro sindaco tra i due candidati che, in occasione del primo turno di due settimane fa, hanno ottenuto più voti: Marco Russo (candidato per il centrosinistra) e Angelo Schirru (candidato per il centrodestra).

I risultati del 4 ottobre hanno dato in vantaggio Marco Russo che ha ottenuto il 47,79% (11.971 voti); Angelo Schirru lo segue con il 37,31% (9.346 voti). A rimanere indietro di diversi punti Manuel Meles, con il 9,77% (2.448 voti), Luca Aschei il 3,88% (972) e Francesco Versace l’1,25% (312 voti).

Ma se il vantaggio da una parte è evidente, non è altrettanto scontata la vittoria: a fianco di Angelo Schirru si sono schierati apertamente Aschei e Versace, mentre per quanto riguarda il pentastellato Meles, nonostante abbia più volte annunciato di non voler fare alleanze né apparentamenti, almeno secondo Toti, sarebbero “diversi i punti di incontro con il programma del centrodestra” e il possibile ruolo in consiglio comunale, nelle idee del governatore ligure, potrebbe forse muovere gli elettori dell’M5S verso Schirru.

Il voto potrebbe essere “sofferto” anche per una bassa affluenza: nelle giornate del 3 e del 4 ottobre a Savona il calo dell’affluenza alle urne è stato di poco inferiore ai 10 punti percentuale: cinque anni fa aveva votato il 61,91 per cento degli aventi diritto, quest’anno solo il 52,43 per cento. L’invito lanciato in questa ultima settimana da tutte le parti politiche è stato chiaro: “Andate a votare e non lasciate che gli altri scelgano per voi”.

Per votare i cittadini dovranno avere con sé un documento d’identità in corso di validità e la tessera elettorale. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi per i timbri di avvenuta votazione della tessera elettorale, si può richiederne un duplicato all’Ufficio elettorale del comune di residenza: il rilascio avverrà immediatamente.

Per esprimere il voto si traccia un segno sul nome di uno dei due candidati. Verrà eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.