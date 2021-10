Ballottaggio, Branca (Sinistra per Savona): “Inaccettabile intromissione di Toti che promette poltrone a Meles”

Savona. “Trovo inaccettabile che il presidente della Regione Liguria continui ad intromettersi nella campagna elettorale savonese, arrivando addirittura a promettere il posto da presidente del consiglio comunale al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Manuel Meles”.

Questa la risposta al governatore ligure da parte di Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“In queste ultime due settimane di campagna elettorale il centrodestra ha provato in ogni modo a distogliere l’attenzione dai temi importanti per Savona, attaccando il nostro candidato sindaco Marco Russo e provando a fare campagna acquisti tra i candidati sindaco usciti sconfitti al primo turno – spiega Branca -. Mi auguro che i savonesi sappiano riconoscere e distinguere questo modo di agire così diverso rispetto alla serietà e alla fermezza che ha dimostrato Marco Russo”.

“Marco Russo è partito da un programma, da un progetto di città condiviso con le forze civiche e poi appoggiato da quelle forze politiche progressiste che, con bravura, è riuscito a rappresentare in una efficace sintesi. Domenica e lunedì – conclude Branca – non dobbiamo fare campagna acquisti tra gli altri candidati usciti sconfitti al primo turno come sta facendo il centrodestra ma dobbiamo rivolgerci a tutti i savonesi e soprattutto a quei cittadini che il 3 e il 4 ottobre non sono andati a votare”.