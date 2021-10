Baia Alassio, Fabio Ghigliazza: “Stiamo dimostrando di essere di categoria, ora però serve vincere”

Alassio. Terza sconfitta in campionato per la Baia Alassio, ma la prestazione odierna dei gialloneri, ad eccezione del risultato, può lasciare soddisfatto il tecnico. Le vespe, subito il gol, hanno mostrato voglia di reagire e per buona parte dell’incontro hanno messo sotto il Ceriale.

Fabio Ghigliazza, a fine gara, analizza così il match odierno: “Era una partita che tutte e due le squadre hanno interpretato con la paura, vista la classifica. Loro hanno sfruttato un’occasione più di noi. Per lunghi tratti della partita siamo stati padroni del campo, però quando non fai gol succede così”.

Nel secondo tempo il mister alassino ha cambiato due attaccanti che, insieme agli altri nuovi entrati, hanno dato il loro contributo positivo. “Sapevo di avere una panchina di qualità e sapevo che poteva cambiare la partita in un certo modo – afferma -. Credo che ci siamo riusciti; purtroppo è sempre mancata la zampata. Prendiamo quello che c’è di buono. Quello che non c’è di buono è la classifica”.

La Baia Alassio è una ripescata ed ha accettato di prendere parte alla sfida rappresentata dal campionato di Promozione; fino ad ora ha ottenuto tre punti in cinque partita ma si sta dimostrando all’altezza del campionato. “Sicuramente ci vuole un attimino di assestamento alla categoria, lo sappiamo benissimo – ammette Ghigliazza -. Credo che stiamo dimostrando di essere di categoria. Ora, però, serve qualche risultato“.

Per poter ambire alla salvezza occorre prendere convinzione di potercela fare. “I ragazzi, oggi, dal punto di vista mentale sono stati ineccepibili. È troppo presto per guardare agli altri, dobbiamo guardare a noi. Certo, ci manca una vittoria per sbloccarci un pochettino” conclude il mister della Baia Alassio.