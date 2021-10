Autostrade, “Nessun pedaggio tra Millesimo e Savona per i cantieri”: la proposta del gruppo Lambertini sindaco

Millesimo/Savona. “Eliminazione del pedaggio autostradale in A6 nei tratti Millesimo-Savona e Savona-Millesimo”: a proporlo è Marco Dogliotti consigliere e capogruppo di maggioranza a nome di tutti i componenti del gruppo consiliare “Lambertini Sindaco”.

“Alla luce del protrarsi dei cantieri che interessano le tratte Millesimo-Savona e Savona-Millesimo, e dal 5 ottobre della corsia unica con scambio di carreggiata in direzione Savona tra Altare e Bivio A6/A10 Savona dal km 109+800 al km 118+000 prevista fino alle ore 18:00 del 30-04-2022, chiediamo di impegnare il sindaco e tutto il consiglio comunale di Cairo Montenotte ad attivarsi con il gestore autostradale, il presidente della Regione Liguria, il ministero delle infrastrutture per far scattare l’esenzione del pedaggio delle tratte sopra indicate, fino alla fine dei cantieri”.

“Questi cantieri da indicazione degli organi di stampa si protrarranno fino alla primavera del 2023 e comporteranno pesantissimi disagi per tutti gli utilizzatori della tratta” concludono, proponendo l’inserimento di un punto specifico nel prossimo consiglio comunale.