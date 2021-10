A26, il video durante l’alluvione: cascate d’acqua dalle pareti della galleria

Liguria. Cascate d’acqua in galleria. Non piccole infiltrazioni, ma ruscelli che scendono direttamente dalle pareti laterali e dalla volta, come se qualcuno stesse vuotando una brocca. È quanto si vede in un video realizzato ieri sull’autostrada A26 e diffuso in queste ore su numerose chat online e pagine social.

Secondo quanto confermano fonti estremamente qualificate a Genova24, il video è stato realizzato effettivamente ieri pomeriggio all’interno della galleria Lagoscuro al chilometro 24 in direzione Genova. Si tratta del primo tunnel che si incontra dopo il viadotto Gargassa, appena varcato il confine tra Piemonte e Liguria provenendo da Ovada.

Siamo nel territorio di Rossiglione, il comune della Valle Stura che ieri ha fatto registrare il nuovo record italiano di pioggia in 12 ore con 740,6 millimetri e una cumulata totale vicina ai 1000 millimetri. Una quantità d’acqua assolutamente abnorme che spiega almeno in parte il fenomeno.

La stessa autostrada A26 ieri è stata chiusa a causa di diverse frane che hanno completamente invaso la carreggiata. Numerosi già dal mattino i problemi per gli allagamenti. La situazione è tornata alla normalità solo stamattina con la riapertura di tutta la tratta e del casello di Masone, chiuso per consentire le verifiche tecniche.