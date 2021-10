Autostrade, ecco le previsioni di traffico per la prossima settimana: da martedì senso unico a Capo Noli

Savona. Piccola tregua nell’autunno dei cantieri autostradali che terranno ancora nella morsa il territorio ligure, in particolare sulla A10 dove le previsioni del traffico per la prossima settimana vedono tempi di percorrenza superiori alla media solo dalle 16 alle 21, in direzione Genova.

Più critica, invece, la situazione viaria sulla A26, interessata da numerosi interventi di manutenzione: tra le 13 e le 21, in entrambe le direzioni, sono previsti numerosi disagi per gli automobilisti e gli utenti in transito.

Difficoltà alla normale circolazione autostradale anche sulla A12, in direzione Genova, in particolare dalle 13 alle 19: stesso discorso anche per la A7.

Per il savonese, tuttavia, la settimana sarà caratterizzata dalle preoccupazioni per il blocco viario sull’Aurelia a Capo Noli: il senso unico, con semaforo e movieri, per i lavori di messa in sicurezza del versante, scatterà martedì e terminerà venerdì 5 novembre dalle ore 8 alle ore 17, escluso i fine settimana.

Nell’mabito del tratto interessato dal cantiere il limite di velocità è stato fissato a 30 km/h. E se l’intyervento programmato da Anas è ritenuto fondamentale per scongiurare eventuali nuovi episodi di dissesto idrogeologico dovuti alle forti piogge autunnali, dall’altra parte è forte la preoccupazione per l’assetto complessivo della mobilitò, messa già in forte crisi dai numerosi cantieri autostradali.