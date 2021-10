Autostrade, code sull’A10 tra Borghetto e Finale Ligure. E sarà una settimana all’insegna dei disagi

Savona. Un’altra domenica di disagi sull’autostrada A10 per code e forti rallentamenti in direzione Savona a causa dei cantieri di manutenzione sulla tratta.

Attualmente sono segnalate code di 4 km tra Borghetto e Finale Ligure: rallentamenti di 1 km tra Andora e Albenga, sempre in direzione Genova. E la situazione viaria potrebbe peggiorare dal tardo pomeriggio, con un aumento del flusso veicolare.

In mattinata altri rallentamenti di 1 km tra Pietra Ligure e Finale Ligure.

Disagi anche sulla A6: rallentamenti di 1 km al bivio A6/A10 nel tratto tra Savona e Altare, in direzione Torino; circolazione in tilt tra Millesimo e Altare in direzione Savona per un lieve incidente che ha creato lo stop viario.

E la settimana non inizierà nel migliore dei modi, in quanto stando alle previsioni di traffico di Autostrade, sulla A10 si prevedono tempi di percorrenza superiori e/o molto superiori alla media praticamente in tutte le fasce orarie della giornata, proprio per gli interventi di manutenzione in atto sulle diverse tratte autostradali.

Cantieri sia in direzione Genova quanto in direzione Savona che provocheranno grossi disagi alla mobilità ligure§: stesso discorso, tra l’altro per la A6, sulla A7 e A12 traffico regolare solo nella fascia oraria 13-16.

Si intensifica l’autunno dei cantieri autostradali che terranno anche nella morsa il territorio ligure.