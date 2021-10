Atletica Ceriale San Giorgio: Francesca Burruto e Luca Radici conquistano il titolo regionale

Ceriale. Si sono svolti a Genova i campionati regionali individuali categoria Ragazzi 2008/2009, disputati domenica 3 ottobre nell’impianto di Villa Gentile.

Positiva la partecipazione dell’Atletica Ceriale San Giorgio, che ha conquistato due medaglie d’oro e due d’argento.

Francesca Burruto si è laureata campionessa regionale Ragazze nei 2000 metri di marcia con il primato personale: 12’56″23, tempo grazie al quale precede sul podio Claudia Spada (12’56″80″) e Livia Maineri (12′”58″38), entrambe dell’Atletica Spezia Duferco.

Luca Radici è il campione regionale Ragazzi nel getto del peso in gomma da 2 kg. Ha ottenuto la misura di 14,38 metri, precedendo Emil Cance (Nuova Atletica ’92, 12,27) ed Alessandro Santucci (Spezia Duferco, 12,15). Luca è anche medaglia d’argento nel vortex col personale 53,62 dietro a Jose Artioli (Spezia Marathon, 54,83) e davanti ad Emil Cance (51,15).

Positivi i risultati anche degli altri atleti gialloneri. Seconda posizione per Konstantin Zaytsev nei 60 metri col personale di 8″24. Primo classificato Mario Pucci in 8″13, terzo Gabriel Sanges in 8″55, entrambi della Spezia Duferco.

Boris Jannello si è classificato quarto nei 60 ostacoli in 10″79, realizzando il personale. Quinta posizione per Giulio Barbieri nei 1000 metri, anch’egli col Pb, 3’20″48.

Nuovo record personale per Anna Garofalo nei 60 metri in 10″74; ha gareggiato anche nel salto in lungo realizzando la misura di 2,47.

“Bravi ragazzi, l’impegno e la determinazione sono stati premiati. Grande squadra, compatti e concentrati, con tifo e sostegno tra di loro” commenta con soddisfazione la dirigenza dell’Atletica Ceriale.