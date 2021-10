Assalto sede Cgil, Tomatis (FdI): “Vicinanza alla forze dell’ordine, ci dissociamo da ogni forma di violenza”

Albenga. Dopo l’assalto di sabato scorso alla sede nazionale della Cgil anche la segreteria cittadina di Fratelli d’Italia, con il suo capogruppo in consiglio comunale Roberto Tomatis, si dissocia da ogni forma di violenza fisica, ma anche politica.

“Come ha già precisato il nostro presidente Giorgia Meloni – sottolinea Tomatis – che ha espresso totale vicinanza alle forze dell’ordine e piena solidarietà al segretario della Cgil, Maurizio Landini anche la segreteria cittadina si unisce alle parole già pronunciate dal nostro leader nazionale. Le violenze viste a Roma sono immagini vergognose. Al tempo stesso ci allineiamo a Giorgia Meloni esprimendo la nostra solidarietà anche alle migliaia di manifestanti scesi in piazza per protestare legittimamente contro i provvedimenti del governo e di cui nessuno parlerà per colpa di delinquenti che usano ogni pretesto per mettere in atto violenze gravi e inaccettabili”.

Aggiunge Tomatis: “Noi siamo sempre dalla parte della democrazia e abbiamo il coraggio di prendere le distanze da queste forme di violenza in modo puntuale e deciso cosa che altre forze politiche non sono state in grado di fare durante le loro manifestazioni, come ad esempio il G8 di Genova, quando si sono infiltrati persone altrettanto violente appartenenti gruppi di estremisti”.