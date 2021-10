Asl2, le Principesse in Corsia e la Croce Oro di Albissola donano una televisione al reparto di neuropsichiatria infantile

Savona. Giovedì 30 settembre 2021 è stato inaugurato presso il reparto di neuropsichiatria infantile Asl2 di Savona lo schermo tv che è stato donato dalle Principesse in Corsia e dalla Croce d’Oro di Albissola Marina grazie a una raccolta fondi iniziata a marzo 2021 come “Scrigno delle Principesse” con l’obiettivo di donare qualcosa di concreto al distaccamento di Via Chiappino dove si trova il reparto.

Le Principesse in corsia hanno fatto visita diverse volte al reparto di neuropsichiatria infantile con l’intenzione di regalare un sorriso e un momento di serenità ai tanti bambini che si recano a fare le terapie. “Volevamo fare di più – spiegano le Principesse in corsia – e cosi insieme al presidente della Croce Oro di Albissola Marina Alessio Salis, alla coordinarice della neuropsichiatria la dottoressa Patrizia Marenco e alla responsabile del servizio la dottoressa Bona Paola abbiamo pensato di organizzare una raccolta fondi un po’ diversa dal solito”.

“Abbiamo costruito un grande Scrigno magico dento al quale sono stati messi tanti bigliettini che contengono delle sorprese per i bambini tra queste anche colazioni brioche, succo, pizze, sedute di smalto, tagli capelli, libri, gadgets gentilmente offerti da tanti sponsor del territorio; con ogni donazione, totalmente libera, ringraziamo con un regalo dello scrigno. E’ un modo per dire grazie a tutti coloro che, nonostante il momento difficile, danno il loro contributo anche piccolo per i bambini”.

Concludono con i ringraziamenti: “Tutto questo è stato possibile grazie alla preziosa collobarozione della Croce d Oro di albissola Marina e in particolare del presidente Alessio Salis”.