Asfalti, nuove palme, pulizia dei tombini: Al Albenga interventi di manutenzione a 360 gradi

Albenga. Continuano gli interventi ordinari e straordinari a 360° su tutto il territorio comunale di Albenga.

Dopo la piantumazione di 10 nuove palme sul Lungomare avvenuto nella giornata di ieri, oggi si sta intervenendo su viale Martiri della Libertà per la rimozione dei ceppi delle piante che, a causa delle loro condizioni e per motivi di sicurezza, sono state tagliate nel corso degli ultimi anni.

L’intenzione dell’amministrazione è quella di provvedere ad una rapida sostituzione delle stesse.

Sono iniziati questa mattina i lavori di asfaltatura su via Acquafredda Negiaire (a Lusignano). Il piano asfalti continuerà successivamente con interventi in: Regione Fierè (Bastia), la strada Leca-Campochiesa, via Puccini, Lungomare Colombo. L’intervento, dell’importo di 260 mila euro, evidenzia una particolare attenzione riposta dall’Amministrazione anche nei confronti delle Frazioni.

Spiega il vicesindaco Alberto Passino: “Interventi diffusi e a 360° su tutto il territorio volti a dare risposte concrete alla città e ai cittadini. Per quanto concerne gli asfalti posso già anticipare che destineremo altri 50.000 al fine di continuare ad intervenire su una rete viaria che ha oggettivamente bisogno di ripristini”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra amministrazione, oltre alle grandi opere (ricordo ad esempio che sono ripartiti i lavori per il completamento del primo lotto del Progetto Moli e che presto si procederà con la gara per affidare anche il secondo lotto) continua ad occuparsi della manutenzione straordinaria ed ordinaria della città. Siamo consapevoli che sono molte le necessità di Albenga ed è per questo che, in stretta sinergia con gli uffici che ringrazio per il lavoro che quotidianamente effettuano, stiamo portando avanti una programmazione che interessa i diversi aspetti del nostro territorio.”

Sempre ad Albenga prosegue la pulizia capillare delle griglie e dei chiusini di raccolta acque piovane già iniziata nelle scorse settimane ad opera di Sat.

Gli interventi di rimozione rifiuti riguardano tutta la città e le frazioni e sono necessari per contrastare i fenomeni di allagamenti che, purtroppo, a causa dell’intensità delle piogge si possono verificano durante la stagione autunnale e invernale.

Gli interventi, necessari ad evitare ostruzioni delle griglie, dei chiusini, delle caditoie, delle cunette e dei pozzetti stradali, delle condotte di scarico acque piovane continueranno nei prossimi giorni.